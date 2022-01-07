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Под Херсоном грабители вынесли из дома священника церковное имущество с серебром

Автор: Владимир Костырин

Под Херсоном двое мужчин в поселке Каланчак похитили у местного священника церковное имущество - изделия из серебра. После этого злоумышленники решили продать свой "трофей", чтобы разжиться на деньги, но из этого ничего не вышло.

Об этом передали в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

Как выяснилось, воры повредили окно и влезли в дом настоятеля Свято-Преображенского храма.

После этого злоумышленники украли церковное имущество и серебряные принадлежности. Награбленное мужчины спрятали в лесополосе на время, чтобы впоследствии продать, но были задержаны.

Под Херсоном мужчины обворовали священника (фото: kherson.gp.gov.ua)

Двум фигурантам дела прокуратура сообщила о подозрении за кражу с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса).

В настоящее время решается вопрос об избрании воров меры пресечения.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье поймали набожного церковного грабителя, который стал "звездой" сети.

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Херсонская областьПрокуратура