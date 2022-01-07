Под Херсоном грабители вынесли из дома священника церковное имущество с серебром

Как выяснилось, воры повредили окно и влезли в дом настоятеля Свято-Преображенского храма.

После этого злоумышленники украли церковное имущество и серебряные принадлежности. Награбленное мужчины спрятали в лесополосе на время, чтобы впоследствии продать, но были задержаны.

Под Херсоном мужчины обворовали священника (фото: kherson.gp.gov.ua)

Двум фигурантам дела прокуратура сообщила о подозрении за кражу с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса).

В настоящее время решается вопрос об избрании воров меры пресечения.