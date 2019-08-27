Под Херсоном девушку на километр затянуло в море: видео спасения

В Херсонской области в Геническом районе произошло ЧП с 26-летней девушкой, которую затянуло вглубь моря на надувном матрасе. Об этом сообщает полиция Херсонской области на своей странице в Facebook.

По словам правоохранителей, девушку отнесло от побережья Азовского моря примерно на километр. Она пыталась грести и звала на помощь. Когда ее достала водная полиция она почти выбилась из сил.

Ее обнаружили на воде напротив села Геническая Горка. Полицейские увидели на горизонте надувной матрас, который унесло волнами от берега. Когда правоохранители отправились в сторону матраса, то услышали, что девушка просит о помощи.

Спасатели обнаружили в море девушку на надувном матрасе (видео: facebook.com/khersonpolice.official)

Начальник отделения полиции в порту "Херсон" Максим Жарков сообщил, что девушка изо всех сил старалась грести в сторону пляжа, но волны ее относили все дальше вглубь моря.

Полицейские подняли девушку на борт служебного катера и вернули на берег. Она искренне от всей души поблагодарила их за помощь.

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