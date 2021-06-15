В Херсоне женщина родила ночью под стенами ТРЦ: как это произошло
В городе Херсоне беременная женщина из села Софиевка Николаевской области родила под стенами ТРЦ.
Об этом сообщает местное издание kherson.net.
Как это произошло?
Так, 14 июня, беременная женщина почувствовала боль в животе, но особого внимания не обратила на это, поскольку роды были запланированы через неделю. В то же время через некоторое время боль усилилась.
После этого женщина с мужем решили ехать на машине в Херсонскую больницу. По дороге у женщины начались схватки, и ее муж вызвал "скорую". Но родила женщина среди ночи под стенами местного ТРЦ.
Врачи принимали роды в карете "скорой". Впоследствии, госпитализировали и роженицу, и младенца в больницу.
Каково состояние роженицы и младенца?
По словам заведующей отделения патологии беременных городской клинической больницы имени Лучанского Людмилы Имшеницькои, девушка родилась с весом 2,3 кг без проблем со здоровьем.
Также она отметила, что у матери, когда приехала "скорая" роды не закончились. Как рассказала врач, в матке еще оставалась плацента, и его безопасно извлекли. Теперь оснований волноваться за дальнейшую судьбу женщины уже нет, добавила медик.
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