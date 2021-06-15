У Херсоні жінка народила вночі під стінами ТРЦ: як це сталося

У місті Херсоні вагітна жінка з села Софіївка Миколаївської області народила під стінами ТРЦ.

Як це сталось?

Так, 14 червня, вагітна жінка відчула біль в животі, але особливої уваги не звернула на це, оскільки пологи були заплановані через тиждень. Водночас за деякий час біль посилився.

Після цього жінка з чоловіком вирішили їхати автівкою до Херсонської лікарні. Дорогою в жінки почалися перейми, і її чоловік викликав "швидку". Але народила жінка серед ночі під стінами місцевого ТРЦ.

Лікарі приймали пологи в кареті "швидкої". Згодом, госпіталізували й породіллю, і немовля до лікарні.

Який стан породіллі та немовля?

За словами завідувачки відділення патології вагітних міської клінічної лікарні імені Лучанського Людмили Імшеницької, дівчина народилася з вагою 2,3 кг без жодних проблем зі здоров'ям.

Також вона зазначила, що у матері, коли приїхала "швидка" пологи не закінчилися.Як розповіла лікар, у матці ще залишалася плацента, і її безнапасно витягли. Тепер підстав хвилюватися за подальшу долю жінки вже немає, додала медик.