В Херсоне после закрытия Антоновского моста резко подскочили цены на продукты (фото)

Во временно оккупированном Херсоне после того, как ВСУ ударили по Антоновском мосту, на рынках выросли цены. В результате люди начали запасаться важными продуктами.
Об этом сообщает Суспільне.
Несмотря на небольшой выбор продуктов в оккупированном городе и заоблачные цены, за овощами сразу выстроились очереди. В частности, люди стараются скупить все, что могут, чтобы запастись продуктами.
Согласно фото, цены на рынке сейчас такие:
Также отмечается, что с начала широкомасштабного вторжения и захвата региона россияне не пропустили ни одной гуманитарной помощи с подконтрольной Украине территории на оккупированную. К тому же оккупационная фейковая власть Херсона заявляет о запрете гривны.
Добавим, что Антоновский мост получил значительные повреждения в результате серии атак украинской армии. Ночью 27 июля ВСУ нанесли очередной удар по путепроводу через Днепр. В результате оккупационная "власть" Херсона закрыла его.
Ранее мы сообщали, почему Антоновский мост в Херсоне стратегически важен.
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