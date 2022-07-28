В Херсоне после закрытия Антоновского моста резко подскочили цены на продукты (фото)

Несмотря на небольшой выбор продуктов в оккупированном городе и заоблачные цены, за овощами сразу выстроились очереди. В частности, люди стараются скупить все, что могут, чтобы запастись продуктами.

Согласно фото, цены на рынке сейчас такие:

картофель стоит 20 грн;

лук - 30 грн;

чеснок - 75 грн;

абрикосы - 150 грн;

красный болгарский перец - 50 грн;

капуста - 25 грн;

Помидоры - 40 грн;

огурцы - 15 грн.

Также отмечается, что с начала широкомасштабного вторжения и захвата региона россияне не пропустили ни одной гуманитарной помощи с подконтрольной Украине территории на оккупированную. К тому же оккупационная фейковая власть Херсона заявляет о запрете гривны.

Добавим, что Антоновский мост получил значительные повреждения в результате серии атак украинской армии. Ночью 27 июля ВСУ нанесли очередной удар по путепроводу через Днепр. В результате оккупационная "власть" Херсона закрыла его.

В Херсоне в два раза выросли цены на продукты (t.me/suspilnekherson)