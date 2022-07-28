У Херсоні після закриття Антонівського мосту різко підскочили ціни на продукти (фото)

Попри невеликий вибір продуктів в окупованому місті та захмарні ціни, за овочами одразу ж вишикувалися черги. Зокрема, люди намагаються скупити все, що можуть, щоб запастися продуктами.

Згідно з фото, ціни на ринку зараз такі:

картопля коштує 20 грн;

цибуля - 30 грн;

часник - 75 грн;

абрикоси - 150 грн;

червоний болгарський перець - 50 грн;

капуста - 25 грн;

помідори - 40 грн;

огірки - 15 грн.

Також зазначається, що від початку широкомасштабного вторгнення і захоплення регіону росіяни не пропустили жодної гуманітарної допомоги з підконтрольної Україні території на окуповану. До того ж окупаційна фейкова влада Херсона заявляє про заборону гривні.

Додамо, що Антонівський міст зазнав значних ушкоджень внаслідок серії атак української армії. Вночі 27 липня ЗСУ завдали чергового удару по шляхопроводу через Дніпро. Внаслідок цього окупаційна "влада" Херсона закрила його.

У Херсоні у двічі зросли ціни на продукти (t.me/suspilnekherson)