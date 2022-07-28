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У Херсоні після закриття Антонівського мосту різко підскочили ціни на продукти (фото)

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Херсон , Четвер 28 липня 2022 18:35
У Херсоні після закриття Антонівського мосту різко підскочили ціни на продукти (фото) У Херсоні підскочили ціни на продукти (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Херсоні після того, як ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, на ринках зросли ціни. В результаті люди почали запасатися важливими продуктами.

Про це повідомляє Суспільне.

Попри невеликий вибір продуктів в окупованому місті та захмарні ціни, за овочами одразу ж вишикувалися черги. Зокрема, люди намагаються скупити все, що можуть, щоб запастися продуктами.

Згідно з фото, ціни на ринку зараз такі:

  • картопля коштує 20 грн;
  • цибуля - 30 грн;
  • часник - 75 грн;
  • абрикоси - 150 грн;
  • червоний болгарський перець - 50 грн;
  • капуста - 25 грн;
  • помідори - 40 грн;
  • огірки - 15 грн.

Також зазначається, що від початку широкомасштабного вторгнення і захоплення регіону росіяни не пропустили жодної гуманітарної допомоги з підконтрольної Україні території на окуповану. До того ж окупаційна фейкова влада Херсона заявляє про заборону гривні.

Додамо, що Антонівський міст зазнав значних ушкоджень внаслідок серії атак української армії. Вночі 27 липня ЗСУ завдали чергового удару по шляхопроводу через Дніпро. Внаслідок цього окупаційна "влада" Херсона закрила його.

У Херсоні після закриття Антонівського мосту різко підскочили ціни на продукти (фото)У Херсоні після закриття Антонівського мосту різко підскочили ціни на продукти (фото)У Херсоні після закриття Антонівського мосту різко підскочили ціни на продукти (фото)У Херсоні після закриття Антонівського мосту різко підскочили ціни на продукти (фото)У Херсоні після закриття Антонівського мосту різко підскочили ціни на продукти (фото)У Херсоні після закриття Антонівського мосту різко підскочили ціни на продукти (фото)У Херсоні після закриття Антонівського мосту різко підскочили ціни на продукти (фото)У Херсоні у двічі зросли ціни на продукти (t.me/suspilnekherson)

Раніше ми повідомляли, чому Антонівський міст у Херсоні стратегічно важливий.

Також ми писали, у Херсоні жителька зробила огляд шалених цін у супермаркеті.

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