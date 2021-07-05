В Херсоне строят храм из пенопласта: используют современную технологию

На фундамент за один день поставили стены с крышей и куполом. По словам строителей, материал - пенополистирол, который не горит. Также говорят, что этот материал экологичный.

После того, как будут закончены работы храм еще будут штукатурить и красить. Если все пойдет хорошо, то основные работы могут закончить до конца года.

Отец Иоанн Замараев рассказал, что храм назвали "Воскресенским" в честь праздника Пасхи. Священнослужитель также отметил, что в небольшом размере храма есть особенный смысл.

"Я давно был убежден, что больших, большущих храмов время уже прошло. Сейчас должны быть такие маленькие, такие вот камерные, уютные храмики, где немного бы людей было, и где можно было бы общаться друг с другом, где человек мог бы прийти помолиться без лишнего пространства и лишней толпы", - заявил Замараев.

Идеи возвести на этом месте храм появились еще в прошлом году. Вопрос выделения участка под строительство одобрили депутаты. Деньги на строительство пожертвовали верующие. Также возле храма планируют сделать небольшой сквер.

В Херсоне строят церковь из пенопласта (видео: facebook.com/VTVplus)