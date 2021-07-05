У Херсоні будують храм з пінопласту: використовують сучасну технологію

У Херсоні будують храм за новою технологією. За кілька годин на очах людей виріс образ культової споруди. При цьому він зроблений з пінопласту і має невеликий розмір.
Про це повідомляє місцевий канал "ВТВ плюс" на своїй сторінці в Facebook.
На фундамент за один день поставили стіни з дахом і куполом. За словами будівельників, матеріал - пінополістирол, який не горить. Також кажуть, що цей матеріал екологічний.
Після того, як будуть закінчені роботи храм ще будуть штукатурити і фарбувати. Якщо все піде добре, то основні роботи можуть закінчити до кінця року.
Отець Іван Замараєв розповів, що храм назвали "Воскресенським" на честь свята Великодня. Священнослужитель також зазначив, що в невеликому розмірі храму є особливий сенс.
"Я давно був переконаний, що великих, величезних храмів час вже пройшов. Зараз повинні бути такі маленькі, такі ось камерні, затишні храмики, де небагато б людей було, і де можна було б спілкуватися один з одним, де людина могла б прийти помолитися без зайвого простору і зайвого натовпу ", - заявив Замараєв.
Ідеї звести на цьому місці храм з'явилися ще минулого року. Питання виділення ділянки під будівництво схвалили депутати. Гроші на будівництво пожертвували віряни. Також біля храму планують зробити невеличкий сквер.
У Херсоні будують церкву з пінопласту (відео: facebook.com/VTVplus)
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