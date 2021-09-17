У Херсоні на дитину напав домашній алабай: дівчинка втратила багато крові

Алабай напав на дитину у Херсоні (Колаж РБК-Україна)

У Херсоні домашній алабай напав на 8-річну дівчинку. Зараз дитина у тяжкому стані знаходиться у лікарні.

Про це повідомляє знайома родини постраждалої у Facebook Ольга Братан.