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У Херсоні на дитину напав домашній алабай: дівчинка втратила багато крові

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Херсон , П'ятниця 17 вересня 2021 17:38
У Херсоні на дитину напав домашній алабай: дівчинка втратила багато крові Алабай напав на дитину у Херсоні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсоні домашній алабай напав на 8-річну дівчинку. Зараз дитина у тяжкому стані знаходиться у лікарні.

Про це повідомляє знайома родини постраждалої у Facebook Ольга Братан.

Так, інцидент стався учора, 16 вересня.

За словами жінки, на 8-річну дівчинку напав сусідський собака породи алабай.

Внаслідок цього дитину з рваними ранами й травмами ушпиталили до медзакладу.

"Дитину дуже сильно порвав сусідський алабай. Дівчинка в реанімації, втратила багато крові, перенесла операцію", - написала Ольга.

Жінка каже, що зараз родина дівчинки збирає кошти на її лікування.

У коментарях користувачі пишуть, що така собака повинна бути в наморднику.

  • Собака повинна бути в наморднику там, де є не обізнані їй люди;
  • Який жах! Якого біса без намордника? Психи, штраф повинен бути таким, щоб ці власники собак знали;
  • Де був хазяїн? Його б так;
  • Дівчинка була запрошена своєю однокласницею (дочка господаря собаки) в гості. У собаки навіть вольєра немає, тому дитина не закрила собаки.Чому господар собаки не пояснив своїй доньці, що не можна без дорослих когось приводити. А взагалі це мало статися рано чи пізно! Тому що хазяїни безвідповідальні. Собака цих господарів 9 років тому покусали мого старшого сина. А через 6 років покусали молодшого сина.І якщо з першим господар сам дав команду фас (тихенько) так сказати граючи з собакою (у чому сам потім зізнався), то в другому випадку звинуватив мою дитину, що той її дратував.

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні бійцівський пес тероризує людей.

А також розповідали про те, що у Вінниці чоловік жорстоко зарізав собаку на очах у дітей.

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