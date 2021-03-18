Хайповая тематика: мама 8-летней Миланы высказалась о романе дочки с 13-летним блогером

Дарья говорит также, что на детях деньги не зарабатывает, и ничего постыдного во взрослых фото детей не видит. Женщина просит не травмировать детей, но тут же снимает сторис с журналистами.

Николай Кулеба, уполномоченный по правам детей, говорит, что это приносит вред, как минимум - психическому здоровью детей.

"Это нарушает нормы морали. Не может ребенок в восемь лет, девочка, привлекаться к таким съемкам, с мальчиком, который тоже малолетний, 13 лет", - утверждает Кулеба.

Мама Миланы говорит, что фото в кровати - шутка, и вообще - дети просто повторяют популярные среди других блогеров тренды.

"Это хайповая тематика развития детской страницы. Это было рассчитано на детей, а не на выход куда-то", - говорит мама девочки.

Милана Маханец и Паша Пай (instagram.com/milamaxanets)

По словам Дарьи, инициатором этого всего были сами дети. И в роман детей не вкладывалось то, что сейчас показывают СМИ.

"Я не планировала никогда зарабатывать на ребенке... Я планирую, чтобы она была популярным блогером, когда она вырастет. Когда она сама сможет вести свою страницу".

Милана, Паша и их родители уже дали показания в полиции. Дарья надеется, что уголовное производство относительно возможного изготовления порнографии, будет закрыто до суда из-за отсутствия состава преступления. А сама Милана призналась, что любит Пашу, как брата.

Мама 8-летней Миланы Дарья Маханец не видит ничего плохого в ее романе с 13-летним блогером Пашей Паем (видео: ТСН)

Напомним, что скандал вспыхнул из-за романа между Likee-блогерами 8-летней Миланой и 13-летним Павлом. В соцсетях они заявили, что начали встречаться, появились фото с поцелуями и даже в постели.