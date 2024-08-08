"Хаймарс - наш захисник": популярна ведуча розчулила історіями про своїх домашніх улюбленців

8 серпня світ відзначає Міжнародний день кота - це неофіційне свято було започатковане Міжнародним фондом захисту тварин. І з цієї нагоди ведуча Юлія Зорій розповіла про своїх домашніх улюбленців.

Історіями про трьох котів, їхні прізвиська, а також чи ладнають вони між собою, знаменитість поділилася у коментарі ексклюзивно для РБК-Україна (проєкт Styler).

Домашні улюблені ведучої

Разом із чоловіком Олексієм Резніковим вона має улюбленців Алю, Хаймарса та Соломона.

Перша кішка, як відома, з'явилася у її обранця ще раніше, до знайомства із нею. Але кішка прийняла Юлію, і нині вона жартома називає улюбленицю більше своєю аніж чоловіковою.

"Перша кішка Аля в Олексія з’явилася давно. Я з нею познайомилася, коли ми почали зустрічатися. Я часто жартую, що Аля першою мене прийняла в його сімʼї. Вона одразу вилізла мені на коліна і сидить досі. Хоча вона завжди дуже насторожено ставиться до нових людей, довго придивляється, ніколи не підходить першою", - говорить Зорій.

Пізніше пара взяла до себе маленьке кошеня, якого вони вирішили назвали Хаймарс, а згодом у їхній родині з'явився ще один улюбленець - Соломон.

"А зі мною сталося навпаки. Тож тепер це більше моя кішечка, ніж чоловіка. Чого не скажеш про хлопців - Хаймарса і Соломона. Ті, заради обіймашок і смаколиків готові на все!" - також зауважує вона.

Зорій активно показує своїх улюбленців у соцмережах (Фото: instagram.com/yulia_zoriy)

За словами зірки телебачення, котам вдалося потоваришувати між собою, у той час як Аля поки вирішила триматися осторонь і бути не такою дружелюбною.

Наостанок Зорій назвала їхню родину "багатокітною".

"Хаймарс у нас з’явився в лютому 2023-го. Він наш захисник. Дуже чутливий котик. Я сподівалася, що вони подружаться з Алькою, і їм буде весело разом. Але цього не сталося, Аля не прийняла ані його, ані потім Соломона. Тому хлопці дружать між собою, а Аля не дружить ні з ким. Взагалі, тварини вдома - це антистрес. Вони такі ніжні, такі кумедні, віддані, чутливі. Дуже раді, що їх у нас троє. Тож ми багатоКітна родина", - розповідає зірка.

Ведуча зі своїм чоловіком (Фото: instagram.com/yulia_zoriy)

До слова, Юлія Зорій - 38-річна ведуча ранкової інформаційно-розважальної програми "Ранок у великому місті", яка виходить на каналі ICTV.

З 2020 року перебуває у шлюбі з колишнім міністром оборони України Олексієм Резніковим.