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Харлан ніжно звернулася до Дікусара, який захищає Україну на фронті

Четвер 21 грудня 2023 11:09
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Харлан ніжно звернулася до Дікусара, який захищає Україну на фронті Харлан та Дікусар брали участь у "Танцях з зірками" у 2021 році (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Українська шаблістка та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розчулила мережу. Вона публічно звернулася до танцюриста Дмитра Дікусара, який нині захищає нашу країну на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис в Instagram шаблістки.

Що написала Харлан

Шаблістка почала з того, що 24 лютого 2022 року в усіх українців життя поділилося на "до" та "після". Але при цьому вона зазначила, що війна почалася ще 9 років тому. Нині ж вона пригадала минуле життя та участь у "Танцях з зірками", на цьому шоу вона змагалася в парі з Дмитром Дікусаром.

"Час від часу, я думаю, як ми жили до великої війни, до взагалі війни в Україні, яка триває вже 9 років. І думки - це спогади. Тому мені згадувалися танці, як щось, що нагадує про інше, яскраве, безпечне життя", - написала Харлан.

Днями шаблістка знову опинилася на паркеті. Цього разу вона танцювала не з Дікусаром, адже нині хореограф знаходиться на фронті. Харлан отримала можливість "відчути себе на іншій планеті" завдяки Антону Нестерку, який став її тимчасовим партнером на паркеті.

Харлан ніжно звернулася до Дікусара, який захищає Україну на фронтіХарлан та Нестерко (фото: instagram.com/anton.nesterko)

Також шаблістка ніжно звернулася до Дікусара. Вона написала, що чекає на танцюриста.

"Чекаю твого повернення, щоб знов станцювати наш танець", - додала Харлан.

Харлан ніжно звернулася до Дікусара, який захищає Україну на фронтіДопис Харлан (скріншот)

Ніжний допис розчулив мережу. У коментарях фани пишуть:

  • "Звичайно, всі ми сумуємо за тим безтурботним життям, але ми живемо зараз! Робіть те, що дає вам задоволення і радість"
  • "Ви чарівні! Дуже чекатимемо на танець с Дмитром!"
  • "Так, ви з Дмитром були неймовірні на паркеті".

Харлан та Дікусар у "Танцях з зірками"

Шаблістка брала участь у танцювальному шоу у 2021 році. Вони підкорили глядачів чуттєвими "па" та дійшли до фіналу. Пара отримала "срібло", а перемогу судді й глядачі віддали Артуру Логаю з Анною Кареліною. А на третьому місці опинилися Костянтин Войтенко й Роксоляна Маланчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Харлан зізналася у проблемах зі здоров'ям.

Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, що TAYANNA відповіла хейтерам, які критикували її за дует із Брежнєвою.

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