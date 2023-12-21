Харлан ніжно звернулася до Дікусара, який захищає Україну на фронті

Що написала Харлан

Шаблістка почала з того, що 24 лютого 2022 року в усіх українців життя поділилося на "до" та "після". Але при цьому вона зазначила, що війна почалася ще 9 років тому. Нині ж вона пригадала минуле життя та участь у "Танцях з зірками", на цьому шоу вона змагалася в парі з Дмитром Дікусаром.



"Час від часу, я думаю, як ми жили до великої війни, до взагалі війни в Україні, яка триває вже 9 років. І думки - це спогади. Тому мені згадувалися танці, як щось, що нагадує про інше, яскраве, безпечне життя", - написала Харлан.

Днями шаблістка знову опинилася на паркеті. Цього разу вона танцювала не з Дікусаром, адже нині хореограф знаходиться на фронті. Харлан отримала можливість "відчути себе на іншій планеті" завдяки Антону Нестерку, який став її тимчасовим партнером на паркеті.

Харлан та Нестерко (фото: instagram.com/anton.nesterko)

Також шаблістка ніжно звернулася до Дікусара. Вона написала, що чекає на танцюриста.

"Чекаю твого повернення, щоб знов станцювати наш танець", - додала Харлан.

Допис Харлан (скріншот)

Ніжний допис розчулив мережу. У коментарях фани пишуть:

"Звичайно, всі ми сумуємо за тим безтурботним життям, але ми живемо зараз! Робіть те, що дає вам задоволення і радість"

"Ви чарівні! Дуже чекатимемо на танець с Дмитром!"

"Так, ви з Дмитром були неймовірні на паркеті".

Харлан та Дікусар у "Танцях з зірками"

Шаблістка брала участь у танцювальному шоу у 2021 році. Вони підкорили глядачів чуттєвими "па" та дійшли до фіналу. Пара отримала "срібло", а перемогу судді й глядачі віддали Артуру Логаю з Анною Кареліною. А на третьому місці опинилися Костянтин Войтенко й Роксоляна Маланчук.