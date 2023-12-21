Харлан нежно обратилась к Дикусару, который защищает Украину на фронте

Украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан умилила сеть. Она публично обратилась к танцору Дмитрию Дикусару, который сейчас защищает нашу страну на фронте.

Что написала Харлан

Саблистка начала с того, что 24 февраля 2022 года у всех украинцев жизнь поделилась на "до" и "после". Но при этом она отметила, что война началась еще девять лет назад. Сейчас она вспомнила прошлую жизнь и участие в "Танцах со звездами", на этом шоу она соревновалась в паре с Дмитрием Дикусаром.



"Время от времени, я думаю, как мы жили до большой войны, до вообще войны в Украине, которая длится уже 9 лет. И мысли - это воспоминания. Поэтому мне вспоминались танцы, как что-то, напоминающее о другой, яркой, безопасной жизни", – написала Харлан.

На днях саблистка снова оказалась на паркете. В этот раз она танцевала не с Дикусаром, ведь сейчас хореограф находится на фронте. Харлан получила возможность "почувствовать себя на другой планете" благодаря Антону Нестерко, ставшему ее временным партнером на паркете.

Харлан и Нестерко (фото: instagram.com/anton.nesterko)

Также саблистка нежно обратилась к Дикусару. Она написала, что ждет танцора.

"Жду твоего возвращения, чтобы снова станцевать наш танец", - добавила Харлан.

Пост Харлан (скриншот)

Нежный пост растрогал сеть. В комментариях фаны пишут:

"Конечно, все мы скучаем по той беззаботной жизни, но мы живем сейчас! Делайте то, что доставляет вам удовольствие и радость"

"Вы очаровательны! Очень будем ждать танца с Дмитрием!"

"Да, вы с Дмитрием были невероятны на паркете".

Харлан и Дикусар в "Танцах со звездами"

Саблистка участвовала в танцевальном шоу в 2021 году. Они покорили зрителей чувственными "па" и дошли до финала. Пара одержала "серебро", а победу судьи и зрители отдали Артуру Логаю с Анной Карелиной. А на третьем месте оказались Константин Войтенко и Роксолана Маланчук.