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Харлан нежно обратилась к Дикусару, который защищает Украину на фронте

Четверг 21 декабря 2023 11:09
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Харлан нежно обратилась к Дикусару, который защищает Украину на фронте Харлан и Дикусар принимали участие в "Танцах со звездами" в 2021 году (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан умилила сеть. Она публично обратилась к танцору Дмитрию Дикусару, который сейчас защищает нашу страну на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram саблистки.

Что написала Харлан

Саблистка начала с того, что 24 февраля 2022 года у всех украинцев жизнь поделилась на "до" и "после". Но при этом она отметила, что война началась еще девять лет назад. Сейчас она вспомнила прошлую жизнь и участие в "Танцах со звездами", на этом шоу она соревновалась в паре с Дмитрием Дикусаром.

"Время от времени, я думаю, как мы жили до большой войны, до вообще войны в Украине, которая длится уже 9 лет. И мысли - это воспоминания. Поэтому мне вспоминались танцы, как что-то, напоминающее о другой, яркой, безопасной жизни", – написала Харлан.

На днях саблистка снова оказалась на паркете. В этот раз она танцевала не с Дикусаром, ведь сейчас хореограф находится на фронте. Харлан получила возможность "почувствовать себя на другой планете" благодаря Антону Нестерко, ставшему ее временным партнером на паркете.

Харлан нежно обратилась к Дикусару, который защищает Украину на фронтеХарлан и Нестерко (фото: instagram.com/anton.nesterko)

Также саблистка нежно обратилась к Дикусару. Она написала, что ждет танцора.

"Жду твоего возвращения, чтобы снова станцевать наш танец", - добавила Харлан.

Харлан нежно обратилась к Дикусару, который защищает Украину на фронтеПост Харлан (скриншот)

Нежный пост растрогал сеть. В комментариях фаны пишут:

  • "Конечно, все мы скучаем по той беззаботной жизни, но мы живем сейчас! Делайте то, что доставляет вам удовольствие и радость"
  • "Вы очаровательны! Очень будем ждать танца с Дмитрием!"
  • "Да, вы с Дмитрием были невероятны на паркете".

Харлан и Дикусар в "Танцах со звездами"

Саблистка участвовала в танцевальном шоу в 2021 году. Они покорили зрителей чувственными "па" и дошли до финала. Пара одержала "серебро", а победу судьи и зрители отдали Артуру Логаю с Анной Карелиной. А на третьем месте оказались Константин Войтенко и Роксолана Маланчук.

Напомним, ранее стало известно, что Харлан призналась в проблемах со здоровьем.

Кроме того, недавно мы уже рассказывали, что TAYANNA ответила хейтерам, которые критиковали ее за дуэт с Брежневой.

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