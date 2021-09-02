Украинка купила в магазине рыбу и подцепила редкую тяжелейшую болезнь

В Кировоградской области в городе Знаменка 22-летняя девушка заразилась ботулизмом. Молодая особа купила в магазине соленую рыбу - покупка оказалась роковой.

Об этом сообщает Кирoвoградский областной центр контроля и прoфилактики болезней МЗ Украины.

Как все произошло

1 сентября девушка купила в местном магазине соленую рыбу и после этого почувствовала тревожные симптомы. С целью подтверждения диагноза "ботулизм" в лабораторию ООИ отдела исследований биологических факторов Центра доставили ​​кровь больной. Диагноз подтвердился.

Сейчас пострадавшая в легком состоянии находится на лечении в инфекционном отделении Знаменской городской больницы.

Как не заболеть ботулизмом

Специалисты отметили, что ботулотоксин в 375 тысяч раз сильнее яда гремучей змеи, поэтому чтобы уберечься от ботулизма нужно избегать употребления:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;

мясных и грибных консервов;

консервов домашнего производства;

если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Для справки

Первые признаки ботулизма у людей появляются спустя 5-12 часов после попадания токсина в организм.

Это довольно редкое и очень опасное заболевание. Споры бактерий попадают в организм и вызывают тяжёлое заболевание, которое может привести к летальному исходу.