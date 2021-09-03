У Харківській області вводять карантин через небезпечну вірусну хворобу

У Харківській області вводять карантин через спалах африканської чуми. Ця інфекція виявлена у свиней в природному парку"Слобожанський". Дев'ять тварин загинули.

Про це повідомляється на сайті Харківської ОДА.

Де зафіксували спалах

Спалах хвороби зафіксовано 1 вересня в Національному природному парку "Слобожанський" Богодухівського району. Там було знайдено 9 померлих тварин.

Головний державний ветеринарний інспектор Дмитро Волошко повідомив, що відібрані у тварин проби були направлені в регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби в Полтавській області.

"2 вересня ми отримали експертизу Про підтвердження діагнозу африканської чуми свиней. Тому було винесено розпорядження про встановлення тимчасових карантинних обмежень щодо АЧС", - повідомив Волошко.

Де діє карантин

Встановлено тимчасові карантинні обмеження щодо африканської чуми свиней в епізоотичному вогнищі строком на 72 години. Визначили межі тимчасової зони захисту радіусом 3 км від епізоотичного вогнища, до якої належить територія НПП" Слобожанський", частина населених пунктів с.Оленівське, с. Мурафа, с. Лісове Краснокутської селищної ради. Також визначили межі тимчасової зони спостереження - радіусом 10 км від зовнішніх меж зони захисту.

Також поліція повинна з'ясувати, за яких обставин свині заразилися африканською чумою.

Для довідки

Африканська чума свиней (АЧС) — контагіозна септична хвороба домашніх свиней, в тому числі декоративних і диких кабанів. Для людини африканська чума свиней небезпеки не представляє, але несе економічний збиток від вимушеного знищення тварин і продукції тваринництва.