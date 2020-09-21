З Харківської лікарні звільнилося 25 медсестер за три дні що сталося

З Харківської лікарні звільнилося 25 медсестер за три дні (колаж: РБК-Україна)

Працівники міської лікарні №25 взяли 96 пацієнтів з коронавірусом за три дні

В Харківській міській лікарні №25 почалися масові звільнення серед медперсоналу. 25 медсестер написали заяву після того, як медперсоналу довелося за три дні прийняти 96 пацієнтів з коронавірусом. Що відбувається в лікарні 21 вересня розповіла заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, передає "Суспільне".

За її словами, 25 лікарня приймала пацієнтів три дні поспіль, 16-18 вересня. За ці дні медзаклад, розрахований на 100 пацієнтів з COVID-19, прийняв 96 хворих.

"25 осіб на сьогоднішній день, я розмовляла з головним лікарем, подали заяви на звільнення. Він з ними працює, обговорює, просить залишитися, тому що у нас немає іншого виходу. Кадрів немає. Медичних кадрів, які нам сьогодні потрібні, у тій кількості - їх сьогодні немає", - сказала Горбунова-Рубан.

Чиновниця сказала, що розуміє причини, за якими медперсонал почав масово звільнятися.

"Будемо набирати, будемо розмовляти, просити, ми ж лікарню не залишимо... Це дуже важкі моменти, зрозумійте. Люди, які повинні працювати з COVID-хворими, розуміють, що вони можуть захворіти. Вони пишуть заяви, тому що їм страшно за себе, своїх близьких", - сказала заступник мера.

Також Горбунова-Рубан розповіла, як співробітникам 25-ї лікарні було важко на початку епідемії.

"У дворі 25 лікарні стояло 63 машини швидкої допомоги! І 15 осіб прийшли самі за напрямами поліклінік. І, на жаль, це було таке чергування, коли не було підтримки обласної інфекційної лікарні. І вони були сам на сам з містом. З усього міста їм везли людей", - повідомила чиновниця.

За словами заступника мера, лікарям та медперсоналу надали всі необхідні засоби для захисту, однак страх перед коронавірусом взяв верх.

"Ми підготувалися. Ми запаслися трохи ліками. Ми відпрацювали з персоналом. Персонал був згоден працювати до тих пір, поки не потрапив у сам процес", - сказала заступник мера.

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