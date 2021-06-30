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Харьковского депутата в пиджаке за 60 тысяч облили "едкой желтой жидкостью" (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Харькове неизвестный мужчина облил мочой депутата горсовета Анатолия Родзинского. Это произошло возле здания горсовета.

Об этом стало известно из опубликованного видео на YouTube.

В ролике показано, как Анатолий Родзинский стоит с телефоном на улице. Вдруг из кустов выбегает мужчина с бутылкой и выливает ее содержимое на голову и пиджак депутата.

Автор ролика сообщил, что депутату отомстили за "схему обмана инвалидов": Родзинский "кидал" бизнесменов и инвалидов, а его деятельность якобы привела к смерти человека.

Реакция Родзинского не заставила себя ждать - испорчен дорогой пиджак

Сам Родзинский сообщил, что на него напал представитель организации "Традиции и порядок".

"Попортили мой пиджак Brioni. Облили какой-то едкой желтой жидкостью …Ждали, жарились несколько часов на солнце, пока я пытался убеждать коллег не раздавать гектарами харьковскую землю для обслуживания "собачих будок" на постоянной комиссии горсовета. Заказчикам этих "мальчиков" я могу сказать, что на меня такие методы не действуют. Меня жгли, взрывали, били, резали… Пофиг. Я продолжаю делать то, что считаю правильным. "Мальчикам" могу сказать, что за то, в чем вы участвуете за 100-200 грн, вам светит до 4 лет тюрьмы или 5 лет колонии, ибо это хулиганство в группе лиц, с нанесением материального ущерба в 60 тыс. грн", – написал депутат в Facebook.

Интересно, что в комментариях пользователи написали депутату, что щеголять в наше время в пиджаке Brioni - это ментальность нулевых.

  • Как будто что-то плохое сделали.
  • Щеголять пиджаком от Бриони - это равно признанию, что вы безнадежно ментально застряли в начале нулевых. Кэжуал, Анатолий, вот признак современного молодого политика. в кедах и мастерке удобно убегать от человека с бутылочкой мочи.
  • Это ты типа пиджачком блеснул? Лучше бы этого не делал, за это не ценят, скорее наоборот...Ценят за дела, за дело и мочей облили - посыл однако.

Напомним, что в столовой Рады Тищенко с кулаками напал на другого нардепа.

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