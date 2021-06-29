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В столовой Рады Тищенко с кулаками напал на другого нардепа

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Киев, Вторник 29 июня 2021 12:23
В столовой Рады Тищенко с кулаками напал на другого нардепа Фото: Николай Тищенко снова поскандалил в Раде (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Скандальный нардеп Николай Тищенко снова отличился в Верховной Раде. На этот раз он подрался в столовой с однопартийцем Александром Куницким.

Об этом сообщил в Telegram внефракционный нардеп Александр Дубинский.

"Кум Ермака Николай Тищенко с кулаками напал на депутата "СН" Куницкого в столовой Верховной Рады. Произошла драка", – написал Дубинский.

Почему произошла драка

Дубинский сообщил, что причиной нападения Куницкий называет свои разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков. Недавно в программе "Схемы" рассказали, что моряки вынуждены 5 лет проходить специальные экзамены и обновлять разрешительные документы, чтобы получить подтверждение права работать на морских судах.

Некоторые называют эту схему взяточнической, так как некоторых случаях моряки могут быть вынуждены отдавать большие суммы чиновникам из экзаменационных комиссий, тестовых центров и даже Мининфраструктуры. По словам журналистов, Николай Тищенко фигурирует в списке тех людей, которые "крышуют" схему.

Реакция Тищенко на драку

"Драки не было. Александр, вместо того, чтобы вести себя в столовой культурно попытался хайпануть, снимал меня на телефон, задавал какие-то глупые вопросы. Я аккуратно отвел телефон и попросил его не беспокоить. К сожалению, Александр забыл, что в Верховной Раде надо заниматься законотворчеством, а не блогерством. Тем не менее, Саша в любом случае мой коллега и член нашей команды. Надеюсь, он научится вести себя в парламенте культурно, а блоги будет снимать в других местах", – рассказал нардеп "Вестям".

Александр Куницкий пока никаких комментариев не давал.

Напомним, что вылет самолета Киев-Ужгород был сорван из-за народного депутата Николая Тищенко.

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