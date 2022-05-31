Харківське метро чекають зміни: про що йде мова
У Харкові активно працюють над проектом будівництва нових станцій метро та електродепо. На сьогоднішній день ведуться переговори з потенційними підрядниками.
Про це повідомили в прес-службі Харківської міської ради.
Що відомо про нові станції метро в Харкові
Проєкт будівництва електродепо і нових станцій Олексіївської лінії в бік вулиці Одеська був затверджений ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Місцева влада встигла оголосити всі необхідні тендери, а саме будівництво мало розпочатися цієї весни.
Метро Харкова (фото: instagram.com/kh_metro)
Однак через дії російських загарбників, тендерні процедури сповільнилися.
"В даний час реалізація проєкту знаходиться на стадії переговорів з учасниками тендеру, які повинні підтвердити подальшу участь у конкурсі", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу мер міста Ігор Терехов запевняє, що "необхідні для будівництва кошти лежать на рахунках, і як тільки дозволить військова обстановка, будуть взяті в роботу".
Відомо, що в проєктну документацію будуть внесені деякі зміни - фахівці "врахують отриманий під час війни досвід". Це в першу чергу стосується будівництва електродепо на відкритій в 2016 році станції "Перемога".
Станція "Перемога" (фото: wikipedia.org)
"Ворог обстрілював наші депо, постраждала певна кількість складів метрополітену. Тому з метою безпеки проєкт необхідно змінити і пустити депо під землею", - пояснив харківський градоначальник.
Як зараз виглядає метро Харкова
На сьогодні в Харківському метрополітені функціонують 30 станцій, які розташовуються на трьох лініях:
- Холодногірсько-Заводська
- Салтівська
- Олексіївська
Напрямок уздовж проспекту Гагаріна вважається найбільш перспективним наразі.
В першу чергу місто планує побудувати станції "Державінська" і "Одеська", а у віддаленій перспективі проміжну "Каштанову". Відкрити цю ділянку планували в 2025 році.
Один з проєктів станції "Одеська" (фото: wikipedia.org)
Харківське метро займає 50 місце в світі за інтенсивністю використання, а також 32 місце в Європі по довжині експлуатованих ліній.
Додамо, що в найближчі 10 років Харків планував відкрити станції "Дружби Народів", "Залютине", "Роганська", "Проспект Тракторобудівників", "602-й мікрорайон" та інші.
Зазначимо, що до початку повномасштабної війни місцева влада очікувала, що продовження Олексіївської гілки забезпечить збільшення добового пасажиропотоку на 160 тисяч осіб.
З 24 лютого по 24 травня 2022 року рух поїздів харківського метро не здійснювався через бойові дії. Всі станції використовувалися в якості укриття.
Читайте також, скільки сьогодні коштує оренда квартир у великих містах України.
Дивіться ще, як виглядають модульні містечка у різних куточках світу.