"Идея России - уничтожить нашу культуру": художник Павел Маков представил Украину на Венецианской биеннале

Павла Макова не нужно представлять, презентуемый им проект однозначно привлек внимание к Украине в свете трагических событий. Художник родился в Петербурге, но еще в детстве его семья уехала в Литву, потом был Симферополь, а впоследствии Харьков, где он большую часть своей жизни живет и творит.

Павел работает в технике графики и офорта. Он член Королевского общества живописцев и графиков Великобритании, Союза художников Украины, член-корреспондент Академии Искусств Украины, представитель новой украинской волны.

В 1988 году Маков получил свою первую награду. Ею стала поощрительная премия на выставке-конкурсе памяти Владимира Ненадо. Событие проходило в Харькове. На сегодняшний день на счету украинца свыше 100 выставок за рубежом и 30 персональных экспозиций.

Нельзя не отметить работы Павла, посвященные городам Донбасса, которые оказались под гнетом войны с 2014 года.

На них не только отсылка к картографированию, они начинают напоминать вертолеты и дроны, которые передают разведданные с воздуха. Пейзажи Макова становятся военными кадрами с отметками снарядов, разрушений.

Павел Маков. Авдеевка. Пейзаж 2017. №10. 2017 (фото: archive.pinchukartcentre.org)

Павел Маков. Укрытие. Пейзаж 2017. №11. 2017(Фото:archive.pinchukartcentre.org)

"Фонтан истощения"

На выставке в Венеции в украинском павильоне Маков представил свой проект "Фонтан истощения. Высокая вода". Для присутствующей публики со всего мира художник донес идею, предпосылки которой появились еще в 1995 году. Она берет свое начало с экологической катастрофы в Харькове, которая тогда произошла.

29 июня 1995 года из-за сильного ливня в городе произошла крупная авария на Диканевских очистных сооружениях. Во второй половине дня в Харькове внезапно начался сильный дождь, который лил три часа. Оказались размытыми трамвайные линии, частично затоплена Салтовская линия метрополитена. Город находился без воды практически два месяца.

Акварель "Собирание сока" легла в основу многих более поздних произведений Макова и инсталляции под названием "Фонтан истощения".

Акварель "Собирание сока" (фото из украинского павильона на Биеннале, РБК-Украина)

Для Макова фонтан и вода в нем – это символы власти. Под нерабочим фонтаном подразумевается метафора безвластия в обществе.

Фото из украинского павильона на Биеннале (РБК-Украина)

Изначально "Фонтан" был представлен на выставке в киевском Пинчук Арт-центре. Там находились просто воронки без воды. Идея с водой появилась перед биеннале, проект воплощался около шести месяцев.

Сейчас "Фонтан истощения" представляет собой пирамиду из 78 бронзовых воронок, расположенных на 12 уровнях, по которым течет вода.

Каждая воронка раздваивается, разделяя воду на каждом уровне. Когда она достигает третьего уровня, поток истончается и становится ручейком. На 12 уровне вода едва просачивается через последние воронки.

Когда началась война, воронки удалось вывезти из Киева куратору Марии Ланько. В Италии фирма-подрядчик по проекту архитектурной мастерской "Форма" помогла довести до конца задуманное художником.

Отметим, что кураторками украинского павильона стали соосновательницы галереи The Naked Room Мария Ланько и Лизавета Герман, а также куратор и главный редактор издательства IST Publishing, специализирующийся на исследованиях культуры и искусства, Борис Филоненко. Киевское бюро "Форма" отвечало за архитектурное воплощение проекта в жизнь.

Услышьте Украину и ее голос

На пресс-конференции, прошедшей в древнейшем здании Венеции - Арсенале - 20 апреля, презентовали украинский павильон.

На вопросы журналистов отвечали Павел Маков, кураторы проекта, заместитель министра культуры и информационной политики Катерина Чуева и руководитель Украинского художественного фонда экстренной помощи (Ukrainian Emergency Art Fund) Илья Заболотный.

Пресс-конференция - презентация украинского павильона на биеннале (фото: РБК-Украина)

"Фонтан истощения" Павла Макова в Венеции (фото: РБК-Украина)

Пресс-конференция началась с минуты молчания по людям, погибшим в Украине за время войны.

Павел Маков (фото: РБК-Украина)

"Мы должны сделать все возможное, чтобы представить культуру, достоинство и историю Украины", - сказал Маков.

"Идея России состоит в том, чтобы уничтожить Украину и уничтожить украинскую культуру", - добавил художник.

По словам Макова, русская культура приходит в Украину в виде ракет.

Он еще раз напомнил, что сейчас Украина борется за свою культуру, которую уничтожает Россия день за днем. Это было сделано не только с 24 февраля, а на протяжении многих лет, когда РФ пропиталась ненавистью к Украине.

"Мы данный момент живем внутри истории, она творится прямо сейчас", - отметил он.

Также, по словам Макова, ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между Россией и Украиной.

"Это две абсолютно разные культуры. Одна из них про свободу, другая про имперские амбиции и колонизацию", - резюмировал Павел.

На вопрос журналиста, как возможно урегулирование "конфликта" между Россией и Украиной, Маков ответил, что "это возможно только на фронте".

Кураторы проекта подчеркнули, что система ценностей Украины и РФ в корне отличаются.

Ведь ни для кого не секрет, что российские военные бомбят не стратегические и военные объекты, а целенаправленно уничтожают культурное наследие Украины.

"Яркая украинская культура не имела своего голоса, по меньшей мере, в течение 300 последних лет. Империалистическая политика России уничтожала наш голос репрессиями и геноцидом, колониальными наративами во многих сферах", - сказала Чуева.

"У Украины есть свой голос. Услышьте ее. Мы просим вас услышать его, сохранить его, помочь нам сделать его видимым и защитить его, - резюмировала она.

"Фонтан истощения" на Венецианской биеннале (фото: РБК-Украина)

Павел поблагодарил организаторов выставки за помощь и солидарность, добавив, однако, что не вся Европа понимает, что "искусство, музыка также являются инструментами силы для России".

Маков рассказал, как он и его семья поначалу не хотели уезжать из Харькова, несмотря на начавшуюся войну и бомбежки городов.

После недели в бомбоубежище под центром искусств Харьковского университета он, его жена, несколько близких друзей, мать и два кота отправились в путь. Поселив свою мать в Вене, сам он отправился в Венецию.

По словам Макова, он чувствовал себя не только художником и личностью, он ясно понял, что Украина, во что бы то ни стало, должна быть представлена на знаковом культурном событии в мире.

20 апреля произошло закрытое открытие украинского павильона для прессы (фото: РБК-Украина)

Команда кураторов также организует Piazza Ucraina - временный павильон на главной площадке биеннале, в Джардини, где будут проходить дискуссии об украинской культуре.

Венецианская биеннале современного искусства открылась 20 апреля и продлится до 27 ноября 2022 года. Украинский павильон будет работать на протяжении всей выставки.

Венецианское биеннале - это самое громкое событие в мире искусства и культуры. В прошлом году его не проводили из-за пандемии, а в 2022 году темой выставки стали метаморфрозы тела, отношения между людьми и технологиями, связь между человеком и вселенной.

Кураторы фестиваля вдохновились книгой "Молоко снов" британско-мексиканской художницы сюрреалистки Леоноры Каррингтон. В 1950-ых, будучи в Мексике, находясь в своем доме, она создала картины, в которых изображала волшебный мир, жизнь в котором постоянно переосмысливается через призму воображения. Позже эти рисунки легли в основу книги "Молоко снов".

Рисунок из книги Леоноры Кэррингтон The Milk of Dreams (Фото: New York Review Children's Collection)

Отметим, что Украина принимала участие в престижной выставке с 2001 года. Россия в этом году на биеннале не представлена. По понятным причинам.

Официальное открытие украинского павильона пройдет 22 апреля.