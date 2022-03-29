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Харьковские фармацевты с детьми живут на работе, чтобы обеспечивать горожан лекарствами

Новина українською →
Харків, Вторник 29 марта 2022 11:53
Харьковские фармацевты с детьми живут на работе, чтобы обеспечивать горожан лекарствами Скриншот видео: Харьковские фармацевты с детьми живут на работе
Автор: Светлана Мащенко

В Харькове фармацевты буквально живут на работе. Здесь они находятся вместе с детьми, ночуют, чтобы утром выходить на рабочие

Об этом говорится в сюжете Суспільного.

Две работницы аптек - Виктория Макарова и Виктория Резниченко показали, как живут на "раскладушках" и палетах в помещении для персонала. Сейчас там живет пять человек: двое детей, две работницы аптеки, а также муж одной из них.

Виктория говорит, что маленькая дочка лишних вопросов не задает, однако знает, что такое, когда "бабахает".

Комнаты, где находятся семьи с детьми, не имеют окон, а искусственного света не хватает, ведь генераторы преимущественно работают на кассовые аппараты. Приходится сидеть в полумраке.

Волонтеры предоставили семьям переносную газовую плиту. Малышня говорит, что хочет домой, потому что дома кот.

Заведующая сказала, что даже первые взрывы не стали причиной для того, чтобы не выйти на работу. Впоследствии кое-кто из сотрудников покинул Харьков, но "костяк" остался. Из штата в 16 человек осталось четверо фармацевтов и двое охранников.

Окна в аптеке пришлось заклеить, чтобы при взрывах не вылетело стекло. На ночь они баррикадируются для защиты от мародеров. А утром выходят на смену.

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