Харківські фармацевти з дітьми живуть на роботі, аби забезпечувати містян ліками

В Харкові фармацевти буквально живуть на роботі. Тут вони перебувають разом з дітьми, ночують, аби вранці виходити на робочі

Про це йдеться в сюжеті Суспільного .

Дві працівниці аптек - Вікторія Макарова і Вікторія Резніченко показали, як живуть на "розкладушках" і палєтах в приміщенні для персоналу. Зараз там живе п'ятеро людей: двоє дітей, дві працівниці аптеки, а також чоловік однієї з них.

Вікторія каже, що маленька донька зайвих питань не ставить, проте знає, що таке, коли "бабахає".

Кімнати, де перебувають родини з дітьми, не мають вікон, а штучного світла не вистачає, адже генератори переважно працюють на касові апарати. Доводиться сидіти в напівтемряві.

Волонтери надали родинам переносну газову плиту. Малеча каже, що хоче додому, бо вдома кіт.

Завідувачка сказала, що навіть перші вибухи не стали причиною для того, щоб не вийти на роботу. Згодом дехто зі співробітників залишив Харків, але "кістяк" лишився. Із штату в 16 людей лишилось четверо фармацевтів і двоє охоронців.

Вікна в аптеці довелося заклеїти, аби при вибухах не вилетіло скло. На ніч вони барикадуються для захисту від мародерів. А вранці виходять на зміну.