Под Харьковом водитель снес на "зебре" женщину с коляской: видео и новые детали

В Харьковской области водитель сбил на неурегулированном пешеходном переходе молодую женщину и коляску с новорожденным сыном, которому всего две недели.

Жуткое ДТП произошло в пгт Песочин, что сразу за Харьковом, говорится в сюжете ТСН.

24-летняя женщина с коляской переходила дорогу по "зебре" и почти перешла ее, когда в нее врезался ВАЗ 2106, за рулем которого был 59-летний водитель. Момент аварии четко зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как "Жигули" таранят маму и коляску. У женщины перелом бедра и множественные забои, у ребенка незначительные травмы головы.

"Я выбежал, посмотрел. Там коляска лежала. Мы все вместе сообща решили оказать первую помощь", - рассказывает очевидец.

Водитель в момент аварии был трезвым, но объяснить, почему не пропустил пешеходов, не смог.

В Песочине водитель сбил на пешеходном переходе женщину с коляской (видео: ТСН)

Позже выяснилось, что пострадавшая молодая женщина - контрактница ВСУ, медсестра военно-медицинского клинического центра Северного региона. Она в данное время находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.