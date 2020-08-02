Под Харьковом умер 12-летний ребенок: мать сама лечила сына от ангины

В Изюмском районе Харьковской области умер 12-летний мальчик. Мать говорит, что у ребенка была ангина, но она решила лечить его самостоятельно без консультации врачей.

О смерти мальчика полиции рассказал врач, который позвонил в органы 1 августа в 23:05. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

На место инциденте приехала полиция. Женщина рассказала, что ее сын болел ангиной, но она решила, что вылечит его дома. В один момент ребенок потерял сознание. После этого мать принесла его в приемное отделение районной больницы.

Медики, к сожалению, уже ничем не смогли помочь мальчику, и только констатировали его смерть. Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство малолетнего ребенка". По данному факту проводится проверка.

Напомним, под Запорожьем ребенок погиб из-за стиральной машины. 7-летний ребенок был дома без присмотра родителей и прикоснулся к электронагревателю, который был установлен в самодельной стиральной машине.

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