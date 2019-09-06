Под Харьковом сторожевой пес бросился на трехлетнюю девочку: родные не успели

В Дергачевском районе Харьковской области сторожевая овчарка покусала трехлетнего ребенка. Детали происшествия рассказали в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

В полицию позвонила бабушка пострадавшей девочки и сообщила, что ребенок получил травмы из-за собаки. Бабушка и 17-летняя мать малышки оставили девочку у своей родственницы, чтобы заняться домашним хозяйством. Когда родственница на что-то отвлеклась, малышка выскочила на улицу и побежала к сторожевой овчарке, которая была привязана во дворе. Родственница побежала следом за девочкой, но не успела – пока она добежала, пес уже нанес ребенку рваные раны лица.

Девочка была экстренно госпитализирована в одну из районных больниц города Харькова. Ей обработали раны и наложили швы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Мать девочки может понести наказание за то, что не уследила за ребенком.

"Инспектором сектора ювенальной превенции Дергачевского отдела полиции решается вопрос о сложении в отношении матери потерпевшей административного протокола по ч.1 ст.184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных нарушениях", - сказано в сообщении полиции.

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