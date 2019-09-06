Під Харковом сторожовий пес кинувся на трирічну дівчинку: рідні не встигли

У Дергачівському районі Харківської області сторожова вівчарка покусала трирічну дитину. Подробиці події розповіли в прес-службі Національної поліції Харківської області.

В поліцію зателефонувала бабуся потерпілої дівчинки і повідомила, що дитина отримала травми через собаку. Бабуся і 17-річна мати дівчинки залишили дівчинку у своєї родички, щоб зайнятися домашнім господарством. Коли родичка на щось відволіклася, дівчинка вискочила на вулицю і побігла до сторожової вівчарки, яка була прив'язана у дворі. Родичка побігла слідом за дівчинкою, але не встигла – поки вона добігла, пес вже завдав дитині рвані рани обличчя.

Дівчинка була екстрено госпіталізована в одну з районних лікарень міста Харкова. Їй обробили рани і наклали шви. Зараз життю дитини нічого не загрожує. Мати дівчинки може понести покарання за те, що не встежила за дитиною.

"Інспектором сектору ювенальної превенції Дергачівського відділу поліції вирішується питання про складання відносно матері потерпілої адміністративного протоколу по 1 ч. ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні порушення", - сказано в повідомленні поліції.

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