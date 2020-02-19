Под Харьковом в ставке утонули дети: спасенный мальчик рассказал про трагедию (видео)

Под Харьковом трое детей провалились под лед на местном пруду в городе Лозовая, и в результате ЧП двое мальчиков 2007 годов рождения утонули. Выживший школьник был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Как рассказали в ГСЧС, ребенка заметил мужчина, который проезжал мимо ставка - парень находился в воде и держался за край льда. Тогда водитель позвал на помощь других людей, и вместе при помощи троса его удалось вытащить на берег. Уже в больнице мальчик рассказал, что был на пруду не один.

После жуткого происшествия спасатели достали из проруби тела двух погибших ребят - это ученики местной средней школы и лицея.

Сейчас спасенный мальчик рассказал детали трагедии, которая произошла вечером 17 февраля.

"Мы гуляли в парке, и Дима решил сходить на лед. Мы были уверены, что он твердый. Мы переходили уже несколько раз туда и обратно. Дима предложил подойти к берегу, и там увидел тонкий лед. Когда он к нему подошел, лед начал трескаться. Он упал и кричал "Помогите!" - вспомнил он.

Также мальчик сообщил, что вместе с другом Акимом пытался спасти товарища, но и под их ногами сломался лед - и все втроем оказались в воде.

"Аким с Димой начали паниковать сильно. Я вообще не паниковал", - добавил парень.

Видео: Под Харьковом трое детей провалились под лед - единственный выживший дал интервью

Напомним, что 18 февраля на водоеме "Победа" города Богодухов Харьковской области пятеро рыбаков провалились под лед, один из них погиб.

Добавим, что спасатели призывают украинцев не выходить на тонкий и ненадежный лед, быть крайне осторожными и не допускать на водоемы детей.