Под Харьковом школьник провалился под лед и утонул, пытаясь спасти собаку

Трагедия произошла в селе Кучеровка Купянского района 24 марта около десяти утра.

Как рассказали очевидцы, ученик 9 класса поспешил за собакой, которая выбежала на лед - мальчик решил спасти животное, но лед не выдержал и он оказался в воде. К сожалению, подростка вытащить из пруда живым не удалось.

Тело 15-летнего мальчика сотрудники областной коммунальной аварийно - спасательной службы подняли из воды в тот же день уже около 17:30.

Спасатели предостерегают от выхода на лед водоемов из-за оттепели

Как подчеркивают в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, несмотря на то, что в Украине до сих пор удерживается холодная погода и ожидаемое весеннее тепло еще не пришло в страну, днем температурный показатель достигает выше нуля, поэтому на части водоемов уже сошел лед.

"Однако реки и пруды, которые еще покрыты льдом, тонким и коварным, привлекают рыбаков и детей до сих пор", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали украинцев быть осторожными и не выходить на лед водоемов, не испытывать свое везение, ведь от этого зависит ваша жизнь и здоровье.