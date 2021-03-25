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Під Харковом школяр провалився під лід і потонув, намагаючись врятувати собаку

Автор: Володимир Костирін

Під Харковом школяр провалився під лід у місцевому ставку, коли намагався врятувати собаку. В результаті інциденту підліток потонув.

Про це передає видання "Харків Times".

Трагедія сталася в селі Кучерівка Куп'янського району 24 березня близько десятої ранку.

Як розповіли очевидці, учень 9 класу поспішив за собакою, яка вибігла на лід - хлопець вирішив врятувати тварину, але лід не витримав і він опинився у воді. На жаль, підлітка витягти зі ставка живим не вдалося.

Тіло 15-річного хлопця працівники обласної комунальної аварійно - рятувальної служби підняли з води того ж дня вже близько 17:30.

Рятувальники застерігають від виходу на кригу водойм через відлигу

Як наголошують в прес-службі ДСНС Харківської області, попри те, що в Україні досі утримується холодна погода й очікуване весняне тепло ще не прийшло в країну, вдень температурний показник сягає вище нуля, тому на частини водойм вже зійшов лід.

"Проте, річки та ставки, які ще вкриті льодом, тонким та підступним, приваблюють рибалок і дітей досі", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали українців бути обережними та не виходити на кригу водойм, не випробовувати своє везіння, адже від цього залежить ваше життя і здоров'я.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі "копи" витягли з крижаної води чотирьох людей, і в мережі показали відео порятунку.

Також ми писали про те, що в Києві патрульний витягнув з крижаного озера дитину.

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