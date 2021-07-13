Под Харьковом погиб трехмесячный младенец: мог отравиться детской смесью

Трагедия произошла в Петрополье Лозовского района, после чего в общине решили усилить проверки беременных женщин и рожениц.

Ведь мать ребенка, как оказалось, не была на учете в течение беременности, а ребенок - не зарегистрирован.

Анна Скрипник пишет, что семья не является асоциальной, но имеет статус малообеспеченной. В семье кроме умершего младенца воспитывается еще двое детей - девяти и одиннадцати лет.

"За жизнь младенца боролись в реанимации областной больницы, но спасти не смогли... Окончательную причину смерти младенца покажет вскрытие. Возможно отравление разведенной детской смесью", - пишет чиновница.

Отныне жителей общины просят быть внимательными друг к другу, а также сообщать соответствующие службы, если есть сомнения относительно надлежащего воспитания детей.