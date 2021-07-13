Під Харковом загинуло тримісячне немовля: могло отруїтися дитячою сумішшю

Трагедія сталася в Петропіллі Лозівського району, після чого в громаді вирішили посилити перевірки вагітних жінок і породіль.

Адже мати дитини, як виявилося, не була на обліку протягом вагітності, а дитина - не зареєстрована.

Ганна Скрипник пише, що родина не є асоціальною, але має статус малозабезпеченої. В сім'ї окрім померлого немовляти виховується ще двоє дітей - дев'яти та одинадцяти років.

"За життя немовляти боролися в реанімації обласної лікарні, але врятувати не змогли... Остаточну причину смерті немовляти покаже розтин. Можливе отруєння розведеною дитячою сумішшю", - пише чиновниця.

Відтепер мешканців громади просять бути уважними одне до одного, а також повідомляти відповідні служби, якщо є сумніви щодо належного виховання дітей.