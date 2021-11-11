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Под Харьковом обстреляли работников облэнерго, которые приехали отключать электричество

Автор: Владимир Костырин

Под Харьковом в селе Рокитное местный житель обстрелял сотрудников "Харьковоблэнерго", которые приехали отключать электроустановки этого потребителя из-за самовольного подключения. Один из работников получил ранение.

Об этом 11 ноября передали в пресс-службе АО "Харьковоблэнерго".

Инцидент произошел вчера около десяти утра.

Когда энергетики - сотрудники Нововодолажского района электрических сетей (РЭМ) - приехали по адресу и выходили из машины, мужчина начал стрелять в их сторону из пневматического оружия. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо.

На место преступления вызвали полицию. Правоохранители опросили участников конфликта.

Работники РЭС написали заявление о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований и привлечении нападающего к уголовной ответственности.

По факту происшествия начато производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Теперь стрелку "светит" до 5 лет ограничения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в сентябре в Киеве неадекват с молотком набросился на электрика, так как подумал, что он "отрезал" ему свет.

Также мы писали, что перед этим в Киеве хулиган с кирпичом "отомстил" коммунальщикам за отсутствие горячей воды.

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ХарьковЭлектроэнергия