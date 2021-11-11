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Під Харковом обстріляли працівників обленерго, які приїхали відключати електрику

Автор: Володимир Костирін

Під Харковом в селі Рокитне місцевий житель обстріляв співробітників "Харківобленерго", які приїхали відключати електроустановки цього споживача через самовільне підключення. Один з працівників отримав поранення.

Про це 11 листопада передали в прес-службі АТ "Харківобленерго".

Інцидент стався вчора близько десятої ранку.

Коли енергетики - співробітники Нововодолазького району електричних мереж (РЕМ) - приїхали за адресою і виходили з машини, чоловік почав стріляти в їх бік з пневматичної зброї. Куля влучила одному з працівників у руку, коли той намагався прикрити обличчя.

На місце злочину викликали поліцію. Правоохоронці опитали учасників конфлікту.

Працівники РЕМ написали заяву про внесення відомостей про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань та притягнення нападника до кримінальної відповідальності.

За фактом події розпочато провадження за ч .1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Тепер стрілку "світить" до 5 років обмеження свободи.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у вересні у Києві неадекват з молотком накинувся на електрика, бо подумав, що він "відрізав" йому світло.

Також ми писали, що перед цим у Києві хуліган з цеглою "помстився" комунальникам за відсутність гарячої води.

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ХарківЕлектроенергія