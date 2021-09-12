Под Харьковом молодая пара утонула во время свидания: фото и видео с места трагедии

Трагедия случилась вечером, 11 сентября в районе Безлюдовки в местном водохранилище. Молодые люди находились на заднем сидении автомобиля Renault Trafic. Микроавтобус скатился в воду, что и привело к гибели людей.

Спасатели очень долго пытались достать авто. Ситуацию осложняло то, что машина лежала на боку. Тросы обрывались, но в конце концов машину достали.

"На Безлюдовке Газель ушла под воду: два трупа. Парень с девушкой занимались интимными делами в машине и скатились в воду… Выбраться, к сожалению, не удалось… Спасатели сейчас вытаскивают авто из воды", - говорится в сообщении канала Типичный Харьков.

Информацию об инциденте подтвердили в ГСЧС харьковскому СМИ 057.ua.

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