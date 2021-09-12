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Под Харьковом молодая пара утонула во время свидания: фото и видео с места трагедии

Автор: Светлана Мащенко

В пригороде Харькова молодая пара погибла во время свидания. В соцсетях сообщают, что парень и девушка были в микроавтобусе на берегу водоема. В какой-то момент авто скатилось в воду, и выбраться им не удалось.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Трагедия случилась вечером, 11 сентября в районе Безлюдовки в местном водохранилище. Молодые люди находились на заднем сидении автомобиля Renault Trafic. Микроавтобус скатился в воду, что и привело к гибели людей.

Спасатели очень долго пытались достать авто. Ситуацию осложняло то, что машина лежала на боку. Тросы обрывались, но в конце концов машину достали.

"На Безлюдовке Газель ушла под воду: два трупа. Парень с девушкой занимались интимными делами в машине и скатились в воду… Выбраться, к сожалению, не удалось… Спасатели сейчас вытаскивают авто из воды", - говорится в сообщении канала Типичный Харьков.

Информацию об инциденте подтвердили в ГСЧС харьковскому СМИ 057.ua.

Видео: Под Харьковом пара утонула в водоеме занимаясь любовью

Ранее сообщалось, что в Грузии трагически погиб украинский пластун. 36-летний Петр Борис дошел до вершины и умер.

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гибель