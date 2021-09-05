Дошел до вершины и умер: в Грузии трагически погиб украинский пластун

Петр Борис, украинский путешественник, участник организации "Пласт", погиб во время восхождения на гору в Грузии.

Об этом сообщили в Facebook организации.

Сообщается, что 36-летний пластун покорил вершину, высотой почти 5 тысяч метров. Он взошел на гору Тетнульд ("Белая гора" в переводе с грузинского) в регионе Верхняя Сванетия.

Погиб пластун после завершения восхождения на вершину высотой 4852 метров.

В организации "Пласт" его называют неутомимым путешественником, "другом Слоником".

Петр был членом куреня "Сироманцы", активным участником пластовых мероприятий и лагерей.

"Глубоко скорбим, это большая потеря для нас всех... Тихо спи без тревог..." - говорится в сообщении пластунов.

Фото: Петр Борис (facebook.com/PlastUA)

Позже Жена Петра Бориса Юлиана сообщила, что во вторник, 7 сентября, возможна заупокойная служба, а на 11 сентября планируется вечер памяти. Сейчас родные организуют перевозку тела Петра Бориса в Украину.