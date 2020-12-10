Под Харьковом мать оставила троих больных детей и ушла пьянствовать: малыши попали в больницу

Под Харьковом горе-мать оставила своих маленьких детей без присмотра, а сама отправилась к соседям по общежитию выпивать. Больных и голодных малышей 4, 6 и 7 лет сотрудники ювенальной превенции совместно с Первомайским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи обнаружили в антисанитарных условиях.

Об этом передали в отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как рассказала правоохранителям женщина, находившаяся в момент проверки в состоянии алкогольного опьянения, у нее пятеро детей, двое из которых - 13 и 17 лет - воспитывают бабушки.

Трое малышей, которые остались проживать с матерью, сейчас детсад не посещают из-за болезни. Тем не менее, за помощью женщина не обращалась.

Инспектор ювенальной превенции направила детей в Первомайскую райбольницу.

Кроме того, в службе по делам детей Первомайского горсовета решили передать детей на три месяца в патронатную семью - ожидается, что это позволит матери наладить свои бытовые условия и вернуть детей домой.

Также в полиции рассказали, что в отношении женщины был составлен админпротокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Под Харьковом мать оставила троих больных детей и ушла пьянствовать с соседями (фото: hk.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина оставила дочку у знакомых и сбежала, и полиции удалось разыскать бабушку трехлетней девочки, но и она от ребенка отказалась.

Также мы писали о том, что недавно в Запорожье мать продала сына за 600 гривен - "покупатель" ребенка хотел, чтобы он просил милостыню на улицах города.