Под Харьковом гроза устроила яркое шоу: удивились даже синоптики

В Харьковской области гроза устроила в небе красочное шоу с раскатами грома и гигантскими змеями-молниями. Видео снял молодой человек с ником distan_dan и выложил его в сеть, после чего ролик стал невероятно популярным.

На самом деле, это 40-минутное видео, которое молодой человек сделал в пгт Слобожанское, смонтировал под песню Билли Айлиш и выложил в сеть.

"Я так понял всем очень понравилось, ну 40 минут жизни не зря потратил, спасибо всем тем кто выложил в сторис, в том числе и большим пабликам", - написал парень в Instagram.

Ролик пришелся по вкусу и синоптикам гидрометцентра, которые сделали в Facebook его репост.

"Замедленная съемка удара молнии в Слобожанском, - подписали видео синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Танец молний в Харьковской области (видео: facebook.com/kharkivmeteo)

Как мы писали ранее, Украину накроет грозами и придет похолодание, синоптики назвали дату.

Также сообщалось, что в Николаеве ливень затопил центр города так сильно, что автомобили оказались по окна в воде.