Под Харьковом эвакуировали ромов, против которых ополчилось село (видео)

Под Харьковом вспыхнул конфликт между ромами и жителями села. Люди требовали от властей выселить семьи ромов, которых обвинили в групповом избиении парня и увеличении уровня преступности в райцентре в Андреевке (Балаклейский район).

На митинг 29 августа собралось около 500 человек, и вскоре протестующие отправились к дому, где проживают ромы, пытались прорваться во двор, кричали "Уезжайте!" и бросали в окна яйца и камни. Об этом передает "Суспільне".

На место прибыли около 80 правоохранителей. Сотрудники полиции и бойцы подразделений особого назначения "Восток" преградили дорогу людям и призывали разойтись по домам.

На акции завязалась потасовка, но к счастью обошлось без пострадавших. Задержанных также нет.

Видео: Под Харьковом на митинге возле поселения ромов произошли столкновения

Как рассказал представитель инициативной группы жителей села Виталий Степаненко, 19 августа около 20-25 ромов на улице Садовой избили парня.

"Мы требуем от полиции выполнять свою работу. Они должны патрулировать, следить за порядком", - отметил он.

По словам начальника полиции района Сергея Пинчука, правоохранители зарегистрировали два уголовных производства после происшествия 19 августа, и сейчас продолжается расследование.

Под Харьковом против ромов взбунтовалось село из-за избиения парня (фото: suspilne.media)

Женщины из семьи ромов заявляли, что не собираются уезжать из села, и отрицали причастность своих родных к дракам.

Тем не менее полицейские приняли решение эвакуировать семью ромов - их вывезли со двора на своем автомобиле.

Через некоторое время страсти в селе улеглись, и ситуация нормализовалась. Правоохранители продолжили следить за порядком.

Под Харьковом жители села ополчились против ромов (фото: hk.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек под Одессой разнесли дом ромов, решив таким образом устроить "самосуд" из-за избиения двух парней, которые заступились за женщину.

Также мы писали о том, что в Киеве в конце апреля в Голосеевском районе неизвестные сожгли палатку, где проживали ромы, а самих их избили. Полиция начала уголовное производство по факту инцидента.