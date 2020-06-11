Под Харьковом ядовитая змея укусила ребенка на семейном пикнике (видео)

Под Харьковом ядовитая змея укусила ребенка, который отдыхал с родителями на берегу речки Уды в поселке Васищево. 14-летнего мальчика экстренно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Подростку ввели сыворотку против яда, и сейчас школьник уже чувствует себя хорошо. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как оказалось, мальчика укусила краснокнижная гадюка Никольского. Подросток был возле воды и не заметил, как к нему в траве подползла змея и внезапно укусила его за ногу.

Отмечается, что такой вид гадюк обитает в лесах и речных долинах Харьковской области.

Взрослого человека яд змеи не может убить, но он особо опасен для аллергиков, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и детей.

Как рассказал руководитель Харьковского центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, мальчик после укуса пресмыкающегося поступил к ним в тяжелом состоянии, которое могло закончиться летально, и тут важна каждая секунда. Подросток был в сознании, но еле дышал, его сковал анафилактический шок - аллергическая реакция на змеиный яд.

Специалисты рассказали, что нужно и нельзя делать при укусе змеи

нельзя накладывать жгут

место укуса нельзя прижигать

отсасывание яда может только навредить

делать надрезы и колоть также не нужно

желательно пить много воды

нужно промыть рану

при транспортировке пострадавшего пораженную конечность нужно поднять выше

важно не бежать, минимально двигаться и наложить холодный компресс.

Видео: Под Харьковом ядовитая змея укусила ребенка

Ранее мы писали о том, что недавно в Днепре змея залезла в квартиру на седьмом этаже.

Также сообщалось, что медики предупредили о том, что укус пчелы может быть смертельно опасным из-за аллергической реакции, способной привести к анафилактическому шоку.