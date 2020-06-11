Під Харковом отруйна змія вкусила дитину на сімейному пікніку (відео)

Під Харковом отруйна змія вкусила дитину, яка відпочивала з батьками на березі річки Уди в селищі Васищеве. 14-річного хлопчика екстрено госпіталізували в лікарню у важкому стані.

Підлітку ввели сироватку проти отрути, і зараз школяр вже почуває себе добре. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як виявилося, хлопчика вкусила червонокнижна гадюка Нікольського. Підліток був біля води та не помітив, як до нього в траві підповзла змія і раптово вкусила його за ногу.

Зазначається, що такий вид гадюк мешкає в лісах і річкових долинах Харківської області.

Дорослу людину отрута змії не може вбити, але вона особливо небезпечна для алергіків, людей із серцево-судинними захворюваннями та дітей.

Як розповів керівник Харківського центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, хлопчик після укусу плазуна надійшов до них у важкому стані, що міг закінчитися летально, і тут важлива кожна секунда. Підліток був у свідомості, але ледве дихав, його скував анафілактичний шок - це алергічна реакція на зміїну отруту.

Фахівці розповіли, що потрібно і не можна робити при укусі змії

не можна накладати джгут

місце укусу не можна припікати

відсмоктування отрути може тільки нашкодити

робити надрізи та колоти також не потрібно

бажано пити багато води

потрібно промити рану

при транспортуванні потерпілого уражену кінцівку треба підняти вище

важливо не бігти, мінімально рухатися і накласти холодний компрес

Відео: Під Харковом отруйна змія вкусила дитину

Раніше ми писали про те, що нещодавно у Дніпрі змія залізла у квартиру на сьомому поверсі.

Також повідомлялося, що медики попередили про те, що укус бджоли може бути смертельно небезпечним через алергічну реакцію, здатну призвести до анафілактичного шоку.