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Під Харковом отруйна змія вкусила дитину на сімейному пікніку (відео)

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Змія вкусила школяра під час відпочинку з сім'єю на березі річки

Під Харковом отруйна змія вкусила дитину, яка відпочивала з батьками на березі річки Уди в селищі Васищеве. 14-річного хлопчика екстрено госпіталізували в лікарню у важкому стані.

Підлітку ввели сироватку проти отрути, і зараз школяр вже почуває себе добре. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як виявилося, хлопчика вкусила червонокнижна гадюка Нікольського. Підліток був біля води та не помітив, як до нього в траві підповзла змія і раптово вкусила його за ногу.

Зазначається, що такий вид гадюк мешкає в лісах і річкових долинах Харківської області.

Дорослу людину отрута змії не може вбити, але вона особливо небезпечна для алергіків, людей із серцево-судинними захворюваннями та дітей.

Як розповів керівник Харківського центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, хлопчик після укусу плазуна надійшов до них у важкому стані, що міг закінчитися летально, і тут важлива кожна секунда. Підліток був у свідомості, але ледве дихав, його скував анафілактичний шок - це алергічна реакція на зміїну отруту.

Фахівці розповіли, що потрібно і не можна робити при укусі змії

  • не можна накладати джгут
  • місце укусу не можна припікати
  • відсмоктування отрути може тільки нашкодити
  • робити надрізи та колоти також не потрібно
  • бажано пити багато води
  • потрібно промити рану
  • при транспортуванні потерпілого уражену кінцівку треба підняти вище
  • важливо не бігти, мінімально рухатися і накласти холодний компрес

Відео: Під Харковом отруйна змія вкусила дитину

Раніше ми писали про те, що нещодавно у Дніпрі змія залізла у квартиру на сьомому поверсі.

Також повідомлялося, що медики попередили про те, що укус бджоли може бути смертельно небезпечним через алергічну реакцію, здатну призвести до анафілактичного шоку.

Автор: Володимир Костирін

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