Під Харковом отруйна змія вкусила дитину на сімейному пікніку (відео)

Змія вкусила школяра під час відпочинку з сім'єю на березі річки
Під Харковом отруйна змія вкусила дитину, яка відпочивала з батьками на березі річки Уди в селищі Васищеве. 14-річного хлопчика екстрено госпіталізували в лікарню у важкому стані.
Підлітку ввели сироватку проти отрути, і зараз школяр вже почуває себе добре. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як виявилося, хлопчика вкусила червонокнижна гадюка Нікольського. Підліток був біля води та не помітив, як до нього в траві підповзла змія і раптово вкусила його за ногу.
Зазначається, що такий вид гадюк мешкає в лісах і річкових долинах Харківської області.
Дорослу людину отрута змії не може вбити, але вона особливо небезпечна для алергіків, людей із серцево-судинними захворюваннями та дітей.
Як розповів керівник Харківського центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, хлопчик після укусу плазуна надійшов до них у важкому стані, що міг закінчитися летально, і тут важлива кожна секунда. Підліток був у свідомості, але ледве дихав, його скував анафілактичний шок - це алергічна реакція на зміїну отруту.
Відео: Під Харковом отруйна змія вкусила дитину
Раніше ми писали про те, що нещодавно у Дніпрі змія залізла у квартиру на сьомому поверсі.
Також повідомлялося, що медики попередили про те, що укус бджоли може бути смертельно небезпечним через алергічну реакцію, здатну призвести до анафілактичного шоку.
Автор: Володимир Костирін