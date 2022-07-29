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Під Харковом дівчина зірвала прапор України і поглумилася над ним (фото)

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Харківська область, П'ятниця 29 липня 2022 14:02
Під Харковом дівчина зірвала прапор України і поглумилася над ним (фото) Під Харковом дівчина поглумилася над українським прапором (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У тимчасово окупованому селі Петропавлівка Харківської області 16-річна дівчина поглумилася над українським прапором. Вона його зняла з будинку культури і кинула на землю. Це сталося наприкінці червня.

Про подію повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як все відбувалося

Під час наруги над прапором України дівчина знімала це на відео. Слідчі заочно оголосили їй про підозру.

Вони з'ясували, що наприкінці червня цього року неповнолітня перебувала біля Будинку культури. Вона зняла з будівлі прапор України і зухвало, цинічно скинула його на землю, "хвалячись" своїми діями в присутності інших під відеофіксацію.

Своєю поведінкою дівчина осквернила національний символ України.

Їй загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

Під Харковом дівчина зірвала прапор України і поглумилася над ним (фото)Під Харковом дівчина зірвала прапор України і поглумилася над ним (фото)Дівчина поглумилася над українським прапором (t.me/prokuratura_kharkiv)

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