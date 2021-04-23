Под Харьковом дети спасли кота, который две недели просидел в глубоком колодце (видео)

Кот отчаянно мяукал, но из-за глубины колодца, вероятность его спасения казалась крайне низкой.

Когда группа детей обратилась в специальную организацию, они привезли альпинистское снаряжение. Один из спасателей спустился по тросу на дно колодца и забрал животное из ловушки.

Как выяснилось, кот укрылся на внешней стороне бетонных колец, являющихся основой колодца. Он залез в узкую щель между ними, шириной не более пяти сантиметров.

Чтобы добраться до животного, спасателю пришлось расширять опору кувалдой.

После того, как кот оказался наверху, он сразу же нашел себе хозяйку. Его забрала одна из неравнодушных девочек, которая настаивала на спасении котика.

Спасатели говорят, что доступ к воде позволил животному продержаться так долго.

Видео: Дети помогли спасти кота, который просидел в колодце две недели