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Під Харковом діти врятували кота, який два тижні просидів у глибокій криниці (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Під Харковом в селі Мале Веселе діти допомогли врятувати кота, який провалився в 18-метровий колодязь і провів там два тижні. До тварини безуспішно намагалися дістати всіма способами, але безуспішно. Однак історія отримала щасливий кінець завдяки дітям, які знайшли місцеву організацію з порятунку братів наших менших.

Відео чудесного порятунку з'явилося на канал Animal Rescue Kharkiv

Кіт відчайдушно нявкав, але через глибину колодязя, ймовірність його порятунку здавалася вкрай низькою.

Коли група дітей звернулася в спеціальну організацію, вони привезли альпіністське спорядження. Один з рятувальників спустився по тросу на дно колодязя і забрав тварину з пастки.

Як з'ясувалося, кіт сховався на зовнішній стороні бетонних кілець, що є основою колодязя. Він заліз у вузьку щілину між ними, шириною не більше п'яти сантиметрів.

Щоб дістатися до тварини, рятувальнику довелося розширювати опору кувалдою.

Після того, як кіт опинився нагорі, він відразу ж знайшов собі господиню. Його забрала одна з небайдужих дівчаток, яка наполягала на порятунку котика.

Рятувальники кажуть, що доступ до води дозволив тварині протриматися так довго.

Відео: Діти допомогли врятувати кота, який просидів у колодязі два тижні

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники зловили дику тварину і жорстоко поглумилися над нею.

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