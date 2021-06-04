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Под Харьковом от безучастности врачей погиб 5-летний мальчик: ждал медиков два часа

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Харьков, Пятница 04 июня 2021 10:55
Под Харьковом от безучастности врачей погиб 5-летний мальчик: ждал медиков два часа Под Харьковом умер ребенок в больнице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Под Харьковом от безучастности врачей умер пятилетний ребенок. Родители мальчика привезли его в больницу с жалобами на боли в животе. В это время врачи делали другую операцию, а ребенок ждал.

Об этом сообщается на странице "Балаклея ФМ" в Facebook.

Отмечается, что 1 июня, в хирургическое виддлення Балаклейской больницы поступил 5-летний мальчик с жалобами на боли в животе.

Как рассказала родственница ребенка, родители провели в отделение как минимум с 15.30 дня до 17.30, то есть два часа ждали врачей. Судя по всему, родителей перекидывали с врача на врача.

Жители села Волохов Яр, несколько часов ждали результатов анализов и врача-хирурга. По словам очевидцев, ребенок самостоятельно с родителями поднялся на третий этаж.

А на момент, когда, все же, мальчика отправили в Харьковскую больницу ребенок начал засыпать, потому что у него уже ничего не болело. Он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Врачи из областной больницы, предварительно говорят, что ребенок погиб из-за интоксикации организма.

Как мы ранее писали, на Волыни умерла полуторагодовалая девочка, которую накануне отказалась осматривать семейный врач.

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