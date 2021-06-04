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Під Харковом від байдужості лікарів загинув 5-річний хлопчик: чекав медиків дві години

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Харків, П'ятниця 04 червня 2021 10:55
Під Харковом від байдужості лікарів загинув 5-річний хлопчик: чекав медиків дві години Під Харковом померла дитина в лікарні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під Харковом від байдужості лікарів померла п'ятирічна дитина. Батьки хлопчика привезли його в лікарню зі скаргами на болі в животі. В цей час лікарі робили іншу операцію, а дитина чекала.

Про це повідомляється на сторінці "Балаклія ФМ" в Facebook.

Відзначається, що 1 червня, в хірургічне відділення Балаклійської лікарні поступив 5-річний хлопчик зі скаргами на болі в животі.

Як розповіла родичка дитини, батьки провели у відділення як мінімум з 15.30 дня до 17.30, тобто дві години чекали лікарів. Судячи з усього, батьків перекидали з лікаря на лікаря.

Жителі села Волохів Яр, кілька годин чекали результатів аналізів і лікаря-хірурга. За словами очевидців, дитина самостійно з батьками піднявся на третій поверх.

А на момент, коли все ж хлопчика відправили в харківську лікарню дитина почала засипати, тому що у неї вже нічого не боліло. Він помер у машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

Лікарі з обласної лікарні, попередньо кажуть, що дитина загинула через інтоксикацію організму.

Як ми раніше писали, на Волині померла півторарічна дівчинка, яку напередодні відмовилася оглядати сімейний лікар.

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