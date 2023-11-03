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У Харкові вандали сокирою пошкодили скульптури половецьких баб (фото)

Харків, П'ятниця 03 листопада 2023 18:44
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У Харкові вандали сокирою пошкодили скульптури половецьких баб (фото) Поліції відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження скульптур (фото: ГУ Нацполіції Харкова)
Автор: Василина Копитко

Невідомі особи пошкодили фігури половецьких баб, що стоять на території Історичного музею у Харкові. Ці пам'ятки датують ХІІ ст. Зараз поліція встановлює обставини акту вандалізму.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Головного управління Нацполіції у Харківській області.

Що відомо про інцидент

Повідомлення про пошкодження пам'яток надійшло до поліції 2 листопада. На місце виїхала слідчо-оперативна група для огляду пошкодження. Поблизу історичних памʼяток правоохоронці виявили сокиру без рукоятки. Ці докази правоохоронці вилучили.

На пам'ятках є сліди від ударів сокирою. Реставратори займаються консервуванням сколів, щоб уникнути додаткових пошкоджень дощем та снігом.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею умисне знищення або пошкодження майна.

Додамо, що покарання за цією статтею передбачає штраф від 1 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3 років.

У Харкові вандали сокирою пошкодили скульптури половецьких баб (фото)У Харкові вандали сокирою пошкодили скульптури половецьких баб (фото)У Харкові вандали сокирою пошкодили скульптури половецьких баб (фото)У Харкові вандали сокирою пошкодили скульптури половецьких баб (фото)На скульптурах залишились сколи від сокири (фото: ГУ Нацполіції Харкова)

Фігури половецьких баб зроблені з піщаника. До Харківського музею їх привезли з Ізюмського району у 2013 році. Скульптури не реставрували, аби зберегти їхню історичну цінність.

Відомо, що половецькі баби стояли на території музею, де був вільний доступ. Після цього інциденту їх перемісять у внутрішній двір.

Раніше ми писали про те, що у Болгарії вандали спаплюжили пам'ятник Шевченкові.

Читайте також про те, що росіяни знищили унікальну мозаїку у Маріуполі.

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вандали харков