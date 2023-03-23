У Харкові в розпал війни в одному з ТЦ "крутять" російську Інстасамку (відео)

Що відомо про інцидент

Так, автор відео показав у ролику, як серед білого дня з динаміків ТЦ долинає "російська попса", зокрема співає Інстасамка.

"Прохання для всіх власників закладів. Так складно не включати російську попсу? Навіщо мені слухати цю інстасамку? Західна музична індустрія безмежна! Мільйони треків! Навіщо Інстасамку включати?" – написав автор відео.

Також відео опубліковано й у Twitter користувача Каті Косач.

"Невже так складно не крутити будь-яких інстасамок та іншу російську попсу в місті, яке досі руйнують російські покидьки?! Сподіваюся, харків'яни поговорять з адмінами цього закладу і пояснять (у будь-який спосіб), що музика НЕ "внєполітікі", - написала українка.

Співачка відкрито підтримує війну

Нещодавно російська співачка Інстасамка, справжнє ім'я якої Дарія Зотєєва, розповіла, що передала армії окупантів майже мільйон рублів (майже 300 тисяч гривень).

"Гонорар від пісні "За гроші так" я перевела на "СВО". Я не знаю, куди підуть ці кошти, чи дійдуть до адресата – гумдопомога, бронежилети або як там це називається. Але там воює багато моїх ровесників, за яких сильно переживаю, чого не можу показати у своїй творчості. Але це поки що", - висловилася виконавиця.