В Харькове в разгар войны в одном из ТЦ "крутят" российскую Инстасамку (видео)

В ТЦ "Французский бульвар" в Харькове в разгар войны включают песни российской певицы Инстасамки, которая открыто поддерживает войну в Украине.
Об этом инциденте рассказали на видео, опубликованном в местном Telegram-канале.
Так, автор видео показал в ролике, как в разгар белого дня из динамиков ТЦ доносится "российская попса", в частности поет Инстасамка.
"Просьба для всех владельцев заведений. Так сложно не включать российскую попсу? Зачем мне слушать эту инстасамку? Западная музыкальная индустрия безгранична! Миллионы треков! Зачем Инстасамку включать?" - написал автор видео.
Также видео опубликовано и в Twitter пользователя Кати Косач.
"Неужели так сложно не крутить всяких инстасамок и другую русскую попсу в городе, который до сих пор разрушают российские подонки?! Надеюсь, харьковчане поговорят с админами этого заведения и объяснят (любым способом), что музыка не "внеполитики", - написала украинка.
Недавно российская певица Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, рассказала, что передала армии оккупантов почти миллион рублей (почти 300 тысяч гривен).
"Гонорар от песни "За деньги да" я перевела на "СВО". Я не знаю, куда пойдут эти средства, дойдут ли до адресата – гумпощь, бронежилеты или как там это называется. Но там воюет много моих ровесников, за которых сильно переживаю, чего не могу показать в своем творчестве. Но это пока", - выразилась исполнительница.
Напомним, что в Полтаве подростки "разнесли" клуб под российскую попсу.