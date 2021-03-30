В Харькове заметили полуголого священника: ходил по подъезду и крестил квартиры
В Харькове камеры видеонаблюдения засняли как в одном из подъездов разгуливает полуголый мужчина вместе с женщиной и крестится на каждом этаже. При этом у него в руках был дипломат. Позже выяснилось, что это священник.
Об этом сообщает местное издание "Newsroom".
Инцидент произошел на улице Ивана Кобзы. Жители дома, где ходил мужчина, говорят, что на видео попал 33-летний иерей Александр. При этом он является настоятелем храма УПЦ МП в Богодуховском районе.
Его рукоположили в сан еще в 2015 году. В харьковской епархии изначально пообещали прокомментировать ситуацию, но затем перестали выходить на связь.
Напомним, в Киеве пьяный мужчина набросился на прихожан протестантской церкви, которая расположена на улице Архитектора Вербицкого, 30, недалеко от станции метро "Вырлица". Силовики задержали мужчину, который был пьян.
Мы также писали о том, что на Закарпатье поймали набожного церковного грабителя, который стал "звездой" сети. Ранее мужчина украл в церкви деньги из ящика для пожертвования, а перед воровством продезинфицировал руки при помощи антисептика, и перекрестился.
Церковным грабителем оказался местный житель. Он принес свои извинения и пообещал, что больше так делать не будет.