В Харькове заметили полуголого священника: ходил по подъезду и крестил квартиры

В Харькове камеры видеонаблюдения засняли как в одном из подъездов разгуливает полуголый мужчина вместе с женщиной и крестится на каждом этаже. При этом у него в руках был дипломат. Позже выяснилось, что это священник.

Об этом сообщает местное издание "Newsroom".

Инцидент произошел на улице Ивана Кобзы. Жители дома, где ходил мужчина, говорят, что на видео попал 33-летний иерей Александр. При этом он является настоятелем храма УПЦ МП в Богодуховском районе. Его рукоположили в сан еще в 2015 году. В харьковской епархии изначально пообещали прокомментировать ситуацию, но затем перестали выходить на связь.